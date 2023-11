Jongen krijgt rake klappen en wordt beroofd van zijn schoenen en telefoon

Een jongen van zestien is zaterdagavond in een park in Oosterhout beroofd en mishandeld. De daders, drie jongens, zijn er uiteindelijk met zijn dure schoenen en telefoon vandoorgegaan. Het slachtoffer kreeg volgens de politie een aantal rake klappen in zijn gezicht. Hij liep hierdoor hoofdletsel op. Ook vernielden de drie zijn fiets.

Opvallend is dat een van de daders volgens de politie alles gefilmd heeft. Het slachtoffer zat zaterdagavond rond half negen op een bankje in het Slotbossetorenpark in Oosterhout toen er drie jongens naar hem toe kwamen. Ze dwingen hem mee te lopen. Wanneer hij dit niet doet, dreigen ze hem in elkaar te slaan. Doodsbang

Bij de Slotbosse Toren maken de drie het voorwiel van de fiets van de jongen los en gooien ze dit weg. Het doodsbange slachtoffer wordt intussen meerdere keren in zijn gezicht geslagen en gedwongen zijn zakken te legen. Zijn telefoon die tevoorschijn komt, pakken de drie af en vervolgens dwingen ze hem zijn schoenen van het merk Yeezy uit te trekken. Ook die nemen ze mee. Pas nadat het slachtoffer thuis is gekomen, gewond, met een kapotte fiets en zonder schoenen, wordt de politie gebeld. De politie is op zoek naar mensen die meer weten van de mishandeling. Volgens het slachtoffer zijn de daders drie jongens van tussen de zestien en achttien jaar oud. Een van hen droeg een rode jas, de andere twee een zwarte. Verder droegen ze donkere kleding. De drie spraken hem in accentloos Nederlands aan.