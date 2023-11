Een gezin vol snelheidsduivels: 'We hebben passie voor het crossen'

In huize Van Els houden ze van crossen. Fayènn (11) en Jaydee (13) uit Huisseling zijn voor de vierde keer Nederlands kampioen zijspancross geworden. Hun jongste broer Tys (9) heeft ook het ‘crossvirus’ en wil samen met de Herpense bakkenist Jayden van Ravenstein later wereldkampioen worden. “Bang zijn we niet. Als je valt, sta je op en ga je gewoon door.”

De huidige rolverdeling bevalt goed en de wens is er om de komende jaren bij de kidsandsidecars te blijven regeren in eigen land. “Uiteindelijk willen we wereldkampioen worden”, zegt Jaydee. “We hebben zoveel passie voor het rijden, we houden van de snelheid en het springen.”

Fayènn achter het stuur en haar broer Jaydee als bakkenist is een succesvolle combinatie. Voor de tweede keer pakten ze de nationale titel, ondanks dat ze in de A-klasse een stuk jonger zijn dan de meeste andere teams. De jaren daarvoor waren de rollen in de zijspan omgedraaid en waren ze ook twee keer de beste van Nederland.

Helemaal zonder gevaar is het rijden niet. Dat bleek wel in augustus toen het mis ging in Groesbeek. Fayènn: “Vlak voor een bult voelde ik dat ik de zijspan niet meer onder controle had. We kwamen heel hard neer en lagen op de grond. Ze waren bang voor botbreuken, maar het waren gelukkig alleen kneuzingen. De eerste keer dat ik weer mocht rijden was het even spannend, maar daar was ik snel overheen.”

Je zou denken dat de Nederlands kampioenen vaak op de baan zijn voor trainingen. “Maar we trainen bijna nooit”, zeggen de broers en zussen. “We rijden best veel wedstrijden en er is weinig tijd om te trainen. Bovendien kunnen we de baan niet op als het zo nat is.” Hun broer Tys traint thuis regelmatig met ronde knuffels. “Ik hou ze met gestrekte armen voor me en als ik ze laat vallen, probeer ik ze op te vangen. Goed voor mijn reactiesnelheid.”

Als broer en zus is het niet altijd koek en ei. Natuurlijk wordt er weleens op elkaar gemopperd. “Maar de keuze voor Fayènn als coureur en Jaydee als bakkenist was een goede. Ze worden steeds beter en sterker”, aldus vader Edwin. Het was 'zijn schuld’ dat alle drie zijn kinderen nu snelheidsduivels zijn.