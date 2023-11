Oppermachtige Fem van Empel pakt Europese titel veldrijden in Franse modder

Fem van Empel uit Den Dungen is zondag in de modder van het Franse Pontchâteau op indrukwekkende manier Europees kampioen veldrijden geworden. De regerend wereldkampioen begon als torenhoge favoriet aan de race en maakte die rol helemaal waar. Al in de eerste ronde pakte het 21-jarige supertalent de koppositie om deze niet meer uit handen te geven. Ook vorig jaar veroverde Van Empel de Europese titel in het veldrijden.

Net als in alle races waarin Van Empel dit seizoen van start ging, was ze ook zondag in Pontchâteau oppermachtig. Na zes overwinningen in het veld op een rij volgde dan ook de zevende overwinning en daarmee de Europese titel. De vrouwenrace stond oorspronkelijk voor zaterdag gepland, maar de voorspellingen die onstuimig weer aangaven, gooiden roet in het eten. Dit uitstel bracht de topfavoriet niet van haar stuk. Om twee uur zondagmiddag nam Van Empel vrijwel direct na het startschot samen met landgenote Ceylin del Carmen Alvarado het heft in handen. Dit gevolgd door onder meer Aniek van Alphen uit Hapert en Inge van der Heijden uit Schaijk. Bij de doorkomst na de eerste ronde had van Empel een voorsprong van enkele seconden op Alverado. Een verschil dat ze in het vervolg van de race alleen maar verder uitbouwde. Alvarado pakte uiteindelijk op iets meer dan anderhalve minuut het zilver en de Italiaanse Sara Casasola op bijna twee minuten het brons. Voor de wedstrijd van zondag kondigde Van Empel al aan aan dat ze na het EK een korte pauze inlast. Haar volgende doel is het WK veldrijden in Tabor in Tsjechië. Daar zal ze in het eerste weekend van februari proberen opnieuw de regenboogtrui te veroveren.