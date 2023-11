Sam en Merijn wat katerig na Regio Songfestival: 'Niet door tweede plek'

Supertrots zijn Sam en Merijn Knoop op hun tweede plek bij het Regio Songfestival dat zaterdag werd gehouden. "Eerste bij de vakjury. De mensen die er echt verstand van hebben. Daarmee is het voor ons geslaagd", zo gaf Sam direct na afloop van het festival in Utrecht al aan. Zondagochtend denken hij en zijn broer Merijn er eigenlijk nog net zo over.

Niet de teleurstelling over het mislopen van de eerste plek, maar de trots op het behalen van de tweede plek overheerst. De kater die ze zondag zeggen te hebben is dan ook niet het gevolg van dat resultaat, maar wel van de gezelligheid na afloop van de show.

"We kijken eigenlijk nooit naar het songfestival dus we wisten helemaal niet hoe zo'n puntentelling gaat", kijkt Merijn terug. De liedjeswedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Limburg. Namens die provincie ging Emmy Ackermans de muzikale broers en hun inzending 'Proost op het leven' voorbij. Dit dankzij meer punten van het publiek.

'Mooie en intense avond'

Het was voor de broers 'een mooie en intense avond', zo geven ze aan. Nadat ze van het podium kwamen, moesten ze in de greenroom nog wel even wachten op het eindresultaat. "Hartstikke spannend." De favoriet van de twee was Groningen, maar de Limburgse Emmy heeft het volgens hen absoluut heel goed gedaan.

Waar de broers vooral trots op zijn is het feit dat ze namens onze provincie hebben mogen laten zien 'trotse Brabanders te zijn'. "Beetje jammer dat juist de Brabanders ons in de steek hebben gelaten", zegt Sam met een knipoog. Dat de vakjury de broers op één zette, noemt hij echter 'een mooie basis om door te gaan'.

Het Regio Songfestival is volgens de twee dan ook niet het laatste dat we van hen hebben gehoord. "Nu is het even bijkomen, maar er wordt al gewerkt aan een theatershow", geven ze aan. En in het theater zullen ze net als tijdens het Regio Songfestival worden begeleid op piano door Roy Koopmans. De in de woorden van Merijn 'verloren broer' die 'Proost op het leven' schreef en componeerde.

Terugkijken

De finale van het Regio Songfestival was live te volgen via de tv-zenders en Facebook van de regionale omroepen. Heb je de uitzending gemist of wil je de optredens nog eens terugkijken? Kijk dan via Uitzending Gemist.

Kijk hier nog een keer naar de Brabantse inzending voor het Regio Songfestival: