Veel te veel ezels en te weinig plek: Ezelshoeve heeft hulp nodig

Het is druk bij de Ezelshoeve in Baarle-Nassau. Er lopen inmiddels vijftig ezels rond, twee keer zo veel als normaal. En voor al die ezels is eigenlijk te weinig plek. Want door de fikse storm afgelopen week zijn de tenten weggewaaid en nu is er te weinig overdekte ruimte in de wei. Oprichters Jacqueline en Peter-Paul van den Berg en hun vele vrijwilligers doen er alles aan om de beesten te verzorgen, maar wat steun zouden ze wel kunnen gebruiken. “Er moet iets nieuws komen, heel snel!”

Jacqueline en Peter-Paul kennen alle ezels bij naam: Quincet, Liesje, Dunya en zo kun je nog wel even doorgaan. In korte tijd is het aantal ezels op de opvang bijna verdubbeld. De ezels komen om allerlei redenen in Baarle-Nassau terecht. Bijvoorbeeld omdat de baasjes te oud zijn om er zelf voor te zorgen, omdat ze inbeslaggenomen werden, of omdat een andere stichting op slot ging. En tegelijk konden er weinig ezels doorgeplaatst worden naar een nieuw thuis. Maar zoveel extra ezels, brengt ook een boel extra kosten met zich mee, vertelt Peter-Paul. “We hebben nu twee keer zoveel kosten. De kosten als het hooi, voer, de dierenarts, het gaat echt dubbel zo hard nu”, legt hij uit. Daar kwam deze week nog een uitdaging bij, na storm Ciarán: een deel van de tenten ging kapot. Die staan in de wei om de ezels wat overdekte ruimte te geven. “De tenten stonden goed verankerd, met stormbanden. Maar de wind kwam van een andere kant, die schoot er zo onder”, blikt Jacqueline terug. Daarom zit de stichting nu met een dubbel probleem: ze zitten vol doordat er zoveel ezels zijn en er is tegelijkertijd te weinig overdekte ruimte in de wei.

"Ik zeg geen nee tegen een ezel"