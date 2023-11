Noorderlicht met blote oog boven Brabant te zien, bekijk hier de foto's

Het noorderlicht boven Nuland en Geffen (foto: Niels Sommers). Het noorderlicht boven Nuland en Geffen (foto: Niels Sommers). Het noorderlicht boven Hank (foto: Nicole Oomen). Het noorderlicht boven Veghel (foto: Arthur Pfaff). Volgende 1/4 Het noorderlicht boven Nuland en Geffen (foto: Niels Sommers).

Het noorderlicht is zondagavond op verschillende plekken in onze provincie te zien. Het gebeurt niet vaak dat de roze gloed zo duidelijk met het blote oog waar te nemen is. "Dit is wel redelijk bijzonder, ja", zegt weerman Wouter van Bernebeek. Heb je het nog niet gezien? De komende uren is het noorderlicht waarschijnlijk nog af en toe zichtbaar.

Van Bernebeek staat zondagavond met zijn camera bij de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk. Daar legt hij de paars-roze gloed vast. "Je kunt hem bijna overal in Brabant nu wel zien. Tussen half zeven en zeven uur was er een piek, toen was het licht duidelijk te zien. Dat was heel bijzonder. Daarna was het af en toe weer terug, maar niet meer zo mooi als toen", vertelt hij.

"Het weer moet meezitten."

De gekleurde gloed in de lucht ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsen. Dat geeft roze en groene lichtverschijnselen. Van Bernebeek wist dat het noorderlicht er zondag aan zat te komen, dus is goed voorbereid naar Cuijk gegaan. "Die elektrisch geladen deeltjes zijn twee dagen onderweg naar de aarde, dus we wisten al twee dagen dat er een kans was om het noorderlicht te zien. Hoe het uitpakt, is natuurlijk altijd even afwachten. Het weer moet bijvoorbeeld meezitten", zegt Van Bernebeek.

"De kleur was echt sterk."

Het pakte goed uit, want op heel veel plekken in Brabant is het noorderlicht zondag te zien. "Het is redelijk bijzonder hoe goed het met het blote oog te zien is. Nou is de piek denk ik wel voorbij, maar als je geluk hebt kun je het vanavond of vannacht nog zien. Er kunnen nog pieken van vijf of tien minuten aankomen", weet de weerman. Meerdere Brabanders hebben het licht zondagavond al gezien. Het leverde veel mooie foto's op. Niels Sommers zag bijvoorbeeld rond kwart over zes het licht zo'n twintig minuten lang boven Nuland en Geffen. "De kleur was echt sterk en bewoog soms zelfs een beetje", zegt hij.

Foto: Niels Sommers.

Jesse Neervens zag een groen-paarse gloed boven Helmond hangen. Dat leverde een prachtige foto op.

Foto: Jesse Neervens.

Arthur Pfaff legde het verschijnsel vast in Veghel.

Het noorderlicht boven Veghel (foto: Arthur Pfaff).

Ook op social media plaatsen mensen foto's van de paars-roze gloed. Zo zag Pierre het heel duidelijk boven Boxmeer.

Wachten op privacy instellingen...

Ook Niels Kalkman zag het noorderlicht met het blote oog.

Wachten op privacy instellingen...

Op de Maaspoort in Den Bosch was de roze gloed vanuit de achtertuin te zien.

Wachten op privacy instellingen...

Emiel maakte een prachtige foto in Vught.

Wachten op privacy instellingen...

Wouter van Bernebeek heeft ook meer dan genoeg mooie foto's gemaakt. Als hij zondagavond thuis is, gaat hij die eens goed bekijken. Voor nu moeten we het met een foto van zijn camerascherm doen:

Wachten op privacy instellingen...