Victor ziet het noorderlicht vanuit zijn zolderraam: 'Niet te voorspellen'

Victor van Wulfen (46) uit Heeswijk-Dinther wilde net naar bed gaan, toen zondagavond zijn noorderlichtalarm piepte. Gewapend met twee camera's ging hij naar zijn zolderraam. Die camera's zagen door hun hoge lichtgevoeligheid al, wat Victor later pas met zijn blote oog zag. "Het was alsof er een gordijn omhoog ging waarachter eerst een groene en later een rode met paarse lichtshow zichtbaar werd."

Hiermee werd een wens van de amateur-astronoom vervuld. "Ik hoopte zo dat ik ooit het noorderlicht zou kunnen zien vanuit mijn zolderraam." Het noorderlicht is een lichtspektakel dat vooral zichtbaar is in noordelijke gelegen landen als Finland en Noorwegen, maar vooral in het noordwesten van Canada omdat daar de magnetische noordpool zit. Het licht ontstaat doordat deeltjes die elektrisch geladen zijn door de zon, de atmosfeer van de aarde raken. Door die botsing ontstaat een lichteffect: het noorderlicht. Victor is zijn hele leven al gefascineerd door sterren, planeten en weerfenomenen. Hij heeft een eigen website waarop je zijn avonturen kunt volgen: Clear Skies. Al verschillende keren zag hij het noorderlicht van dichtbij, maar 20 jaar geleden voor het eerst in Nederland. "Ik woonde toen wat noordelijker waardoor je net wat meer kans maakt om dit spektakel te zien."

"Veel zonneactiviteiten zorgen ervoor dat het noorderlicht zelfs in Nederland te zien is."

Om geen kans te missen om opnieuw het noorderlicht te zien, heeft Victor waarschuwingsapps op zijn telefoon. Ook checkt hij dagelijks weerkundige websites. "Die werken echt heel goed. Ik heb zo vaak weermannen horen vertellen dat het noorderlicht komende nacht zichtbaar wordt en daar ook nog tijdstip op plakken, maar dat is onzin. Je kunt dit fenomeen niet precies voorspellen. Je kunt er al helemaal geen tijdstip aan plakken. Die waarschuwingsapps daar vertrouw ik echt op. Die slaan pas alarm als alle signalen op groen staan en hooguit een uur van tevoren." Hoe het komt dat het noorderlicht dit jaar vaker in Nederland te zien is, kan Victor uitleggen. "Noorderlicht ontstaat door een soort vulkaanuitbarstingen op de zon. Hoe meer uitbarstingen, hoe meer geladen deeltjes de aarde bereiken. Die deeltjes worden aangetrokken door de magnetische polen op de aarde. Voor ons is de magnetisch noordpool het dichtstbij. We zitten nu op het hoogtepunt van zonneactiviteit. Dat herhaalt zich iedere 11 jaar en daardoor is het noorderlicht nu weer in Nederland zichtbaar.

"De snelheid en hoeveelheid van de geladen deeltjes verklaren de kleuren van het noorderlicht."