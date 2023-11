Grote problemen op de A27 door ongeluk met een vrachtwagen

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 voor knooppunt Hooipolder zorgde maandagochtend voor grote problemen in de richting Breda. Weggebruikers moesten rekening houden met anderhalf uur vertraging. De rechterrijstrook was er dicht.

Iets na negen uur was de weg weer vrij. Vanaf dat moment nam de vertraging snel af. Omrijden was toen ook niet meer nodig.

Op een foto is te zien dat bij het ongeluk in elk geval een vrachtwagen en een bestelbus met aanhanger betrokken waren. De bestelbus raakte van de weg. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.