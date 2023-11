Explosie chalet gebeurde tijdens bakken: 'Ging mis toen ze de oven opende'

De explosie die zondagavond plaatsvond in een chalet op vakantiepark Hazeduinen in Putte gebeurde terwijl de bewoonster aan het bakken was. "Het slachtoffer vertelde dat toen zij de oven opende, de explosie plaatsvond", laat een politiewoordvoerder maandagochtend weten.

Het chalet is volledig uitgebrand. Brandwondencentrum

De 26-jarige vrouw heeft bij de explosie brandwonden opgelopen. Vanwege de ernst van de situatie kwamen naast drie ambulances ook een traumaheli naar het vakantiepark. De vrouw is naar het brandwondencentrum in Antwerpen gebracht. De brandweer kon voorkomen dat een chalet in de buurt ook in vlammen zou opgaan.