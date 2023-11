Annemarie helpt arme gezinnen aan gratis spullen met haar Weggeefhoek

Annemarie Mols uit Rijen is de drijvende kracht achter de Weggeefhoek Gilze en Rijen. Hier mogen mensen die weinig geld hebben, gratis spullen komen halen. Ze helpt zo meer dan 300 gezinnen. Daarom is Annemarie genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Van handdoeken tot schoenen en van kleding tot bestek. De Weggeefhoek van Annemarie staat bomvol met spullen. "Wat de voedselbank met eten doet, doen wij met goederen," legt Annemarie uit. "Je kan het zo gek niet bedenken of wij hebben het."

"Ik stond letterlijk op straat en niemand kon mij helpen."

Annemarie weet als geen ander hoe het is om niets te hebben. Na haar scheiding kwam ze op straat te staan. "Ik kon nergens terecht. Ik stond letterlijk op straat. Er waren geen instanties die mij aan spullen konden helpen. Ik had een tasje kleding en een tasje spullen voor mijn dochtertje en dat was het." Toen ze haar leven weer op de rit had besloot Annemarie anderen te gaan helpen. Ze runde de Weggeefhoek eerst vanuit haar huis en garage, later vanuit een echt winkeltje. Inmiddels maken meer dan 300 gezinnen uit de buurt gebruik van de Weggeefhoek.

"Voor veel van deze spullen heb ik het budget niet, maar dankzij de Weggeefhoek kan ik het toch kopen."

Jolanda van Nifterik loopt door de Weggeefhoek met een goed gevuld mandje. "Ik heb een lamp, zakdoekjes en voor mijn kleindochter iets voor Sinterklaas uitgezocht," laat ze blij zien. Jolanda legt uit waarom zij hier komt. "Ik ben afgekeurd en heb maar een minimuminkomen. Aan het einde van de maand moet ik de centjes dus wel omdraaien. Voor mij is het daarom echt belangrijk dat ik hier terecht kan." Gabriëlle van de Werken is in de kledinghoek aan het snuffelen. "Ik zoek kleren voor mijn zoon. Hij zit nu op de middelbare school en dan wil je er wel een beetje leuk bijlopen. Maar kleding is duur." Gabriëlle komt vaak in de Weggeefhoek. "Ik kom hier bijna wekelijks, het is echt een uitje. Voor veel van deze spullen heb ik het budget niet, maar dankzij de Weggeefhoek kan ik het toch kopen."

"Ik wil gewoon dat iedereen het goed heeft."

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zo maken Annemarie en haar vrijwilligers traktaties om uit te delen op school. "Als kinderen jarig zijn knutselen wij een traktatie in elkaar. Want dat is best duur. Die kunnen ze hier aanvragen, zodat ze op school niet met lege handen staan." En als een kind wordt uitgenodigd voor en kinderfeestje, mag het in de Weggeefhoek een cadeautje komen uitzoeken. Annemarie laat trots een kast vol spelletjes en speelgoed zien. "Allemaal nieuw. Kinderen van arme gezinnen melden zich soms ziek voor een feestje omdat ze geen geld hebben om een cadeautje te kopen. Zo hoeft dat niet meer. Ze kunnen gewoon hier een cadeautje uit komen zoeken." Annemarie heeft een duidelijke missie. "Ik wil heel graag dat iemand die met minder rond moet komen het ook goed heeft. Ik wil eigenlijk gewoon dat iedereen het goed heeft."