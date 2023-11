Jan bereidt een driegangendiner voor eenzame mensen

Niemand zou zich eenzaam moeten voelen. Daarom nodigt Jan Minkels uit Den Dungen regelmatig mensen die alleen zijn uit en kookt hij gratis een driegangendiner voor hen. In zijn eigen huis. En dat levert hem een nominatie op voor de titel Brabander van het Jaar.

Jan is in de keuken druk bezig met het snijden van uien en aubergines. "Dat is voor de plaattaart die ik ga bakken", legt hij enthousiast uit. Jan kookt twee keer per maand voor mensen die anders alleen zouden eten. "Er zijn mensen die thuiskomen van hun werk en dan een potje of iets van de supermarkt opwarmen. Met hun bord op schoot eten ze dan bij de tv in tien minuten alles op. Dat is dan hun diner. En dan zitten ze de rest van de avond alleen te koekeloeren."

"Als je wil aanschuiven ben je welkom."

Dat kan anders, dacht Jan. Daarom nodigt hij twee keer per maand mensen bij hem thuis uit. Vaak kent hij hen nog niet. "Ik laat dan een briefje achter bij de voedselbank of zet op Facebook dat we een paar stoelen vrij hebben. Als je wilt aanschuiven ben je welkom." Jan kookt vaak wat extra en stopt dat in de vriezer. Mensen die niet veel te besteden hebben mogen dat gratis ophalen. En ingrediënten die over zijn, zet Jan in de weggeefkast die hij in zijn tuin heeft gezet.

"Als ik de mensen zie genieten, dan geniet ik mee."

Inmiddels is de plaattaart bijna gaar. En ook de soep is warm. Tijd om aan tafel te gaan. Jolanda, Gerard, Inge en Wiljo schuiven deze keer bij hem aan. Gerard: "Ik ben alleen, heb geen relatie. Ik zou anders alleen aan tafel hebben gezeten. Heel gezellig en bijzonder dat ik hier zomaar aan mag schuiven." Jolanda is al eens vaker komen eten: "Bij Jan en zijn vrouw Ada kom je binnen en het is meteen of je er al jaren over de vloer komt. Het eten is heerlijk en je leert hier ook weer nieuwe mensen kennen." Jan kijkt ondertussen glunderend de tafel rond. "Als ik de mensen zo zie genieten, dan geniet ik mee. Echt geweldig!"