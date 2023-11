Leny houdt zorgeloze verwendagen voor mensen die ernstig ziek zijn

Ernstig zieke mensen een mooie, zorgeloze dag bezorgen. Dat is het doel van Leny van Zundert uit Etten-Leur. Met haar stichting Nu Jij! verzorgt ze al elf jaar speciale verwendagen. Daarom is Leny in de race voor de titel Brabander van het Jaar.

Rijden in een Ferrari, onder handen genomen worden door een schoonheidsspecialist of een heerlijke massage. Leny doet er alles aan om mensen die ernstig ziek zijn een zorgeloos dagje uit te bezorgen. "Er zijn heel veel mensen die het nodig hebben," legt Leny uit. "Mensen die ziek zijn verdienen het om ook eens dag niet aan hun ziekte te hoeven denken."

"Het is een dag waarop alles mag en niks moet."

Leny werkt in een salon die is gespecialiseerd in het aanmeten van haarwerken voor mensen met kanker. De verhalen van de mensen die daar komen maken veel indruk. "Ik sprak zoveel ernstig zieke mensen, daar moest ik iets mee. Toen ben ik op het idee gekomen om verwendagen te gaan organiseren." Een paar keer per jaar houdt ze op een mooie plek allerlei activiteiten. Van een workshop bloemschikken tot een manicure en een uitgebreide lunch. "Het is een dag waarop alles mag en niks moet."

"Als ik iemand zie lachen op een verwendag vind ik dat geweldig."

Leny kreeg negen jaar geleden borstkanker. Toen ze genezen was, richtte ze uit dankbaarheid voor haar tweede kans de stichting Nu Jij! op. Uit eigen ervaring weet Leny hoe belangrijk ontspanning is als je ziek bent. "Kanker is heel intens aanwezig in je leven, dat stopt niet zomaar wanneer de kuren voorbij zijn. Maar je moet ook een keer kunnen ontspannen, vind ik. Als ik iemand zie lachen op een verwendag vind ik dat geweldig."

"Het doet goed om even met wat anders bezig te zijn dan met ziek zijn."