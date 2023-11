Wie wordt de Brabander van het Jaar 2023? Dit zijn de genomineerden

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou zou moeten zijn. We kregen veel reacties en daaruit zijn vijf mensen genomineerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij want de stembus is geopend!

Maak een keuze uit de genomineerden en ga naar onze speciale stempagina om op je favoriet te stemmen. De stembus is nog geopend tot en met maandag 4 december. Dit zijn de genomineerden: Annemarie Mols uit Rijen

Annemarie Mols uit Rijen

Annemarie is de drijvende kracht achter de Weggeefhoek Gilze en Rijen. Hier mogen mensen die weinig geld hebben, gratis spullen komen halen. Van kleding tot bestek en van meubels tot handdoeken. Ze helpt zo meer dan 300 gezinnen. Ruben Lindenhovius uit Eindhoven en Sterre van den Boogaard uit Mierlo-Hout

Ruben uit Eindhoven en Sterre uit Mierlo-Hout

Ruben en Sterre organiseerden en liepen Boots on the Ground. Dat is een loodzware wandeltocht van maar liefst 200 kilometer om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor oud-militairen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Met een groep studenten liepen ze vier dagen door weer en wind. Jan Minkels uit Den Dungen

Jan Minkels uit Den Dungen

Niemand zou zich eenzaam moeten voelen. Daarom nodigt Jan in zijn eigen huis regelmatig mensen uit die alleen zijn en kookt hij gratis een driegangendiner voor hen. En wat over is geef hij weg aan mensen die niet veel te besteden hebben. Leny van Zundert uit Etten-Leur

Leny van Zundert uit Etten-Leur

Leny organiseert met haar Stichting Nu Jij! al meer dan tien jaar verwendagen voor mensen met kanker. Ze hoopt dat zij zo even hun zorgen vergeten. Leny heeft zelf borstkanker gehad. Na haar genezing was ze zo blij met de nieuwe kans die ze kreeg, dat ze besloot iets te gaan doen voor lotgenoten. Frans Monsieurs en Thijs van Miert uit Tilburg

Thijs van Miert en Frans Monsieurs