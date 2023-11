Pieten in Bredase wijk blijven zwart ook al trekt gemeente subsidie in

Zwarte Pieten horen zwart te zijn, zo vindt het Sinterklaascomité van de Bredase wijken Tuinzigt en Westerpark. Ze veranderen op 25 november dan ook niets aan de intocht van de Goedheiligman. Voor de gemeente Breda is dat reden om de subsidie voor het kinderfeest in te trekken, want zij staan alleen roetveegpieten toe. De organisatie is daarop een inzamelingsactie begonnen: "Laat ze er maar in stikken, want wij halen het geld zelf wel op."

"Ik vraag me af of dit wel kan", zegt organisator Bennie, die anoniem wil blijven voor de tegenstanders van hun Sinterklaasfeest. "Want volgens mij staat nergens beschreven dat Zwarte Piet niet mag. Maar goed, dan regelen we het zelf wel met de wijk. We zijn een doneeractie gestart via een website en op 19 november gaan we langs de deuren om te collecteren. Als Zwarte Piet, ja."

Een collecte valt nog niet mee. Ook hier komt de maatschappelijke Sinterklaasdiscussie om de hoek kijken. Dat denkt Bennie in ieder geval. "In deze tijd hebben nog weinig mensen kleingeld in huis", zo zegt hij. "Dat maakt het lastiger. Zeker ook omdat we geen tikkie kunnen sturen of een QR-code kunnen gebruiken. We zijn als stichting daarom met twee verschillende banken bezig geweest om een bankrekening te openen, maar dat wordt geweigerd. Ze zeggen het niet specifiek, maar wij denken dat het te maken heeft met de traditionele wijze waarop wij het Sinterklaasfeest willen vieren. Het is allemaal heel vreemd en ik geloof ze niet."