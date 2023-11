Dit wordt dé grote publiekstrekker van GLOW

Het gaat de publiekstrekker van GLOW worden, zo is de verwachting van de organisatie: de lichtshow Grand Mix op het Wilhelminaplein in Eindhoven. De lichtshow van twee Franse lichtkunstenaars trekt in het buitenland volle pleinen. “Ik denk dat ze op dit moment de besten ter wereld zijn. Ze gaan hier de wereld mee rond. We moesten als Eindhoven niet achterblijven,” zegt een tevreden directeur van GLOW Ronald Ramakers.

Tijdens de lichtshow zie je de gezichten van beroemde schilderijen. Die gezichten komen op gebouwen tot leven. Ze zingen bekende liedjes. De show laat de voetjes van de vloer komen, zo is de verwachting. “We hebben het gezien tijdens een festival in Lyon. Ik werd meteen omver gegooid. We verwachten dat iedereen gaat meezingen. Een sing-along.”

Het werk is van het kunstenaarsduo Inook dat bestaat uit Moetu Batlle en David Passegand. “Deze kunstenaars komen uit de filmwereld. Ze maken animaties. Je kunt wel een schilderij pakken en de mond open zetten, maar dat lijkt niet. Figuren komen bij hen op een prachtige manier tot leven. Ze zijn hier perfect in.”

Gebroeders Philips

De eeuwenoude gezichten komen onder meer uit de collectie van het Rijksmuseum. “Denk aan de figuren van de Nachtwacht. Ze zingen moderne liedjes. We hebben ook nog een heel mooi toetje. We zijn tenslotte in Eindhoven. De gebroeders Philips zingen op het einde The Sound of Silence.”

Anton en Gerard Philips komen hiermee weer tot leven. Sergio Derks van Philips Erfgoed vindt het fantastisch. “Het is een mooi eerbetoon. Zonder Gerard en zijn vader Frederik was het elektrisch licht niet naar Eindhoven gekomen. Zij zijn hier in 1891 met de gloeilampenfabriek begonnen. Ze hebben, heel ver weg, een basis gelegd voor wat we nu doen.”

“Ik vind het leuk dat je Anton ziet zingen. Hij was iemand met veel bravoure en levensvreugd en die zong regelmatig, met pianobegeleiding. Je brengt echt de geschiedenis tot leven.”

GLOW is te zien vanaf zaterdag 11 november tot en met zaterdag 18 november.