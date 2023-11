Frans (75) en Thijs (72) redden hun vriend uit rivier na scootmobielongeluk

Frans Monsieurs en Thijs van Miert uit Tilburg zijn allebei niet de jongste meer, maar ze aarzelden geen moment toen hun vriend Theo met zijn scootmobiel het water in reed. De scootmobiel zonk. Maar doordat de mannen snel in actie kwamen, lukte het ze hun vriend veilig op het droge te krijgen.

Toen hun vriend Theo met zijn scootmobiel bij hun vaste hangplek aankwam, schrok hij van een scooter. Frans omschrijft wat er toen gebeurde. "Van schrik gaf hij gas en vloog zo met een rotvaart de Leij in." De Leij is een riviertje dat door het park stoomt. De scootmobiel zonk. Alleen een stukje van het stuur en de bovenkant van de stoel staken nog boven het water uit.

Zoals bijna iedere middag zaten Frans (75) en Thijs (72) in augustus met een groep vrienden in het Tilburgse Leijpark. De mannen worden ook wel de Leijpark Bastards genoemd, naar de stuntende ouderen uit het televisieprogramma Benidorm Bastards.

Frans en Thijs kwamen meteen in actie. Thijs: "We zijn meteen achter Theo aan gegaan. Hij lag te spartelen in het water en ging kopje onder. De kant was veel te steil voor hem om er zelf uit te komen."

De mannen maakten een slinger door elkaar vast te houden. Zo konden ze hun vriend te pakken te krijgen en op het droge te hijsen. Theo heeft veel geluk gehad dat Frans en Thijs het ongeluk zagen gebeuren. "Door een beroerte kan hij niet meer goed praten", legt Frans uit. "Om hulp roepen kan hij niet."

Theo is Frans en Thijs nog steeds erg dankbaar. En ook de rest van Leijpark Bastards, is trots op Frans en Thijs. Vriend Kees: "Het is een heel dappere actie. Dit had heel anders af kunnen lopen. Theo had kunnen verdrinken." Twan vult trots aan: "Alleen had hij het niet gered. Frans en Thijs zijn echt helden."