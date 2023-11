Deze vier jongens roofden negen telefoons uit een winkel, politie zoekt ze

Vier jongens pleegden afgelopen zomer een zeer brutale winkelroof. Bij daglicht en in het volle zicht van de camera's namen zij negen mobiele telefoons mee uit een telefoonwinkel in het City Centrum van Veldhoven. De politie liet maandagavond de de jongens herkenbaar in beeld zien in Bureau Brabant, in de hoop de daders snel te vinden.

De beroving gebeurde op 18 augustus van dit jaar. Het viertal liep al even luidruchtig en baldadig rond in het winkelcentrum, voor ze de telefoonwinkel binnengingen. Ook in de winkel gedroegen ze zich intimiderend en provocerend. Ze hingen er even rond, voordat ze de telefoons jatten. Dat gebeurde vervolgens snel: in totaal gristen ze negen telefoons uit de displays en renden daarmee weg. De eigenaar bleef beduusd achter, met duizenden euro's aan schade. Ze zijn wel duidelijk te zien op camerabeelden, die de politie nu heeft gedeeld. De vier jongens hebben zwart haar en droegen tijdens de overval spijkerbroeken en sportschoenen. Hun gezichten zijn duidelijk te zien op de camerabeelden. Te koop aangeboden

De politie acht de kans groot dat de jongens de telefoons te koop aanbieden op internet. Wie de daders van de beelden herkent of informatie heeft over de gestolen telefoons, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.