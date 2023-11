Deze kinderen hebben een topsporter als juf: 'Kijken wedstrijden op school'

Er staat een topsporter voor de klas bij basisschool De Klimboom in Eindhoven. Kinderen van groep 8 krijgen namelijk les van topzwemster Sam van Nunen (22). “Ik wil naar de Olympische Spelen, maar droom er ook van om mijn eigen klas te draaien.”

Met Nederlandse titels op zak en onder andere een deelname aan het WK zwemmen in Japan behoort Sam tot de wereldtop. Zeker dertig uur per week is de geboren en getogen Veghelse met de zwemsport bezig. Veel tijd om uit te rusten neemt ze niet, want stilzitten is niks voor haar. “Als ik tussen de trainingen op bed ga liggen of ga Netflixen, dan is dat misschien een weekje leuk. Daarna ga ik me vervelen.”

Het zwemmen staat op één, maar daarnaast zit ze in het derde schooljaar van de Pabo. Voor haar studie loopt ze deze periode stage in groep 8 van De Klimboom in Eindhoven, de stad waar ze sinds haar veertiende op zichzelf woont. “Ze zijn hier op school heel flexibel, want in drukke trainingsweken loop ik wat minder stage dan andere weken. Topsport en studie is soms lastig te combineren, maar ik krijg er energie van. Het is hartstikke leuk om met kinderen te werken.”