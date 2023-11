Tycho zat op hockey, maar is na emigratie wereldkampioen windsurfen

Hockey was de favoriete sport van Tycho Smits (14) toen hij nog in Den Bosch woonde. Vier jaar geleden emigreerde het gezin Smits naar Bonaire. Daar hadden ze geen hockeyvereniging, dus gooide hij het over een andere boeg. Hij koos na een zoektocht naar een nieuwe sport voor windsurfen en bleek daar goed in te zijn. Heel goed zelfs, want Tycho is sinds dit jaar wereldkampioen onder de vijftien jaar.

De regen komt met bakken uit de lucht, het waait hard en met een temperatuur rond de 10 graden is een dikke winterjas nodig. Tycho Smits mist het Nederlandse weer niet. "Hier op Bonaire is het altijd tussen de 30 en 35 graden. Ik loop in mijn vrije tijd bijna altijd in een zwembroek." Dat Tycho met zijn broertje en ouders op een tropisch eiland woont, was al langer een droom van vader Bart en moeder Femke. Ze besloten hun droom werkelijkheid te laten worden en vertrokken vier jaar geleden naar Bonaire. Na een jaar keerden ze terug naar Den Bosch, maar al binnen drie maanden hadden ze heimwee. Ze pakten opnieuw het vliegtuig, dit keer voor onbepaalde tijd.

Tycho gaat naar school, maar daarnaast staat hij zes dagen per week op een surfplank. Dat had hij in Nederland nog nooit gedaan, maar op Bonaire volgde hij een clinic windsurfen. "Ik vond het leuk om te doen, al was ik er in het begin nog niet heel serieus mee bezig. Vlak voor onze terugreis kocht ik surfspullen zodat ik in Nederland verder kon. Toen we snel weer terug op Bonaire waren, werd mijn hobby steeds serieuzer."

Zijn eerste internationale race was op Aruba. Dit jaar stond hij aan de start van een wedstrijd in Italië en mocht hij meedoen aan het WK in Turkije. Daar pakte hij goud op het onderdeel slalom, waarbij je langs een aantal boeien een parcours moet surfen. "Er was geen harde wind, dat heeft mijn voorkeur. Ik ben wat lichter dan de meeste concurrenten en kom dan sneller op gang. Om de wereldtitel te pakken met zo’n sterk deelnemersveld is erg bijzonder."

Met zijn sport wil hij er alles uithalen wat erin zit. Maar Tycho staat vooral op de surfplank om te genieten. "De omstandigheden op Bonaire zijn perfect, ik kan er heel veel uren trainen. Het is voor mij een heerlijke manier om mijn rust te vinden. De golven onder me, het lekkere warme en prachtige blauwe water over mijn voeten en dat gevoel van snelheid. Ik kan tijdens het surfen over alles nadenken. Maar als ik meedoe aan een wedstrijd, dan gaat de knop om." Of Tycho Nederland en dan met name Den Bosch mist? "Ik surf de wedstrijden met nummer 11 11. Zo blijft Brabant toch altijd een beetje bij me."