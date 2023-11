Man (70) overleden na botsing tegen boom in Hedikhuizen

Een 70-jarige automobilist uit Aalst is overleden na een botsing tegen een boom in Hedikhuizen maandagavond. De man zat na de botsing bekneld in zijn auto. Hij is in het ziekenhuis overleden.

De brandweer wist de automobilist uit de auto te bevrijden. Ook een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk en een traumaheli landde vlakbij. De auto raakte om nog onbekende reden van de weg. "Zijn nabestaanden zijn geïnformeerd en wij wensen hen sterkte", aldus de politie.