Eindhoven Airport schrapt vluchten om CO2-uitstoot terug te dringen

Eindhoven Airport wil over ruim twee jaar geen privévluchten meer. Ook moet het maximumaantal vluchten per jaar naar beneden. Het zijn enkele maatregelen om geluidsoverlast en uitstoot van CO2 te verminderen.

Al vele jaren is er kritiek op Eindhoven Airport. Zo klagen omwonenden over de geluidsoverlast die de luchthaven veroorzaakt.

Geen privévluchten

De luchthaven neemt daarom nu extra maatregelen. "Omdat wij ook zien dat dingen anders kunnen", licht een woordvoerder toe. "We zeiden eerder al ons geluidsoverlast met 30 procent te willen verminderen. Daar komt nu ook bij dat we willen bijdragen aan minder CO2-uitstoot."

Dus wil de directie van Eindhoven Airport dat er vanaf 2026 geen privévluchten meer opstijgen en landen. Bij deze vluchten is de uitstoot relatief groot.

Verder wil de directie in 2026 en 2027 het plafond voor het aantal vluchten naar beneden bij te stellen. Dat staat nu op 41.500 per jaar en dat worden er straks 1000 minder. Vanaf 2028 wil het vliegveld gaan sturen op 'normen voor geluid in plaats van aantal vluchten'.

Alleen nieuwe vliegtuigen

Ook wil de luchthaven zo snel mogelijk beginnen met invoering van de startprocedure, ofwel de manier waarop vliegtuigen starten en klimmen naar vlieghoogte, met de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving.

Vanaf uiterlijk 2030 mogen alleen nog de nieuwste generatie vliegtuigen gebruikmaken van Eindhoven Airport.