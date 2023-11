Peter Bosz rekent op thuispubliek in cruciale wedstrijd tegen Lens

Peter Bosz hoopt dat woensdagavond het publiek doorslaggevend gaat zijn in de Champions League-wedstrijd tegen Lens. Voor PSV is de wedstrijd tegen de Fransen cruciaal in de strijd om overwintering op het hoogste Europese niveau. De Eindhovenaren hebben de uitwedstrijd goed geanalyseerd en gaan de wedstrijd woensdag iets anders aanpakken.

Als PSV woensdagavond verliest is het na vier wedstrijden al klaar in de Champions League. En dus moet er in eigen huis gewonnen worden van RC Lens. Uit werd het 1-1 tegen de Franse ploeg en volgens Peter Bosz moet het thuisvoordeel woensdag het verschil gaan maken. “Ik vond ons tegen RC Lens in grotere delen van de wedstrijd beter spelen. Maar na onze goal werden we teruggedrongen en dat kwam vooral doordat het publiek er vol achter ging staan. Nu hebben wij het hele stadion in ons voordeel en hopelijk maakt dat woensdag het verschil.”

"Het publiek kan echt het verschil maken."

De PSV-trainer benadrukt dat er een groot verschil kan zijn tussen uit en thuis. “Degene die daar waren hebben de intensiteit in het stadion gevoeld. Natuurlijk zijn het nog steeds dezelfde spelers op het veld, maar het publiek kan echt het verschil maken.” Daarmee doet Bosz echt een oproep aan zijn supporters om er een heksenketel van te maken. Dat heeft PSV ook nodig want de druk staat erop. “Als je nog iets wil, moet je winnen”, is de trainer zich bewust van het belang.

"In de Champions League wordt harder gelopen en meer gesprint dan in de Eredivisie."