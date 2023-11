Elly Blanksma stopt na twaalf jaar als burgemeester van Helmond

Elly Blanksma stopt volgend jaar als burgemeester van Helmond. Dat heeft ze dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering in het Helmondse gemeentehuis, meldt de gemeente.

Blanksma is twaalf jaar burgemeester geweest als ze volgend jaar afscheid neemt.

"Een goed moment voor mij om een ander pad in te slaan", zegt Blanksma. "Ik vind het tijd worden om mijn blik te verruimen. Nieuwe uitdagingen aan te gaan en daarbij ook nét iets meer tijd te creëren voor mijn privéleven."

Blanksma zegt de toekomst van de stad met veel vertrouwen tegemoet te zien. "Wat een voorrecht is het om hier burgemeester te mogen zijn! Van deze markante stad. Het boegbeeld van 95.000 inwoners die trots zijn op hun stad", besluit ze.

Helmond

Blanksma is in Helmond geboren, studeerde in Eindhoven en was daarna tien jaar lang senior accountmanager bedrijven bij de Rabobank in Helmond. Daarna ging ze de Brabantse politiek in als Statenlid.

Van 2006 tot 2012 was ze Tweede Kamerlid voor haar partij, het CDA. Daarvoor, van 1987 tot 1995, was ze al lid van de Provinciale Staten van Brabant. Ze volgde in november 2012 Fons Jacobs op als burgemeester.

Blanksma zou bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 op een vierde plaats van de kandidatenlijst van het CDA komen. Toen ze werd voorgedragen voor de functie van burgemeester van Helmond, trok ze zich echter terug van de lijst.

Bij haar vertrek uit de Kamer werd Blanksma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.