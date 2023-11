Bobsleebroers zijn hongerig na 'gedwongen sabbatical'

Tijdelijk niet in het Nederlands team omdat je te snel bent. Het klinkt raar, maar vanuit de bond kwam het verzoek aan Janko (29) en Jelen (23) Franjic om afgelopen winter voor een bobsleeloze periode te kiezen. "We kregen een nieuwe piloot zonder ervaring. Met ons erbij zou het te hard gaan." De Brabantse broers zijn nu terug, op en top gemotiveerd. “Je weet nooit wat er op je pad komt, maar onze insteek is om alles te geven voor de Olympische Winterspelen van 2026.”

De 'gedwongen' sabbatical gaf de broers meer tijd om andere zaken op orde te krijgen. Bredanaar Jelen kon zich onder andere richten op zijn studie, Janko op zijn werk en gezin met inmiddels een kind. “Maatschappelijk kwam de rustperiode me goed uit. Ik wil voor mijn gezin zorgen”, aldus Janko, woonachtig in Oosterhout. “Het is belangrijk om centen te verdienen. Bobsleeën is heel leuk en eervol, maar het betaalt niet de rekeningen.” Dit nieuwe seizoen zijn de Franjic-broers weer van de partij. Jelen: “Je moet voor het bobsleeën zoveel opofferen, maar we hebben het gemist. Achteraf gezien zijn we wel blij met de periode zonder de sport, al helemaal omdat we er nu meer tijd aan kunnen besteden.”

"We stonden bij de Spelen al direct dik achter."

Janko en Jelen maakten begin 2022 hun olympisch debuut. Ze blikken met een wisselend gevoel terug. Jelen: “Het was een moeilijk seizoen met veel tegenslagen. Uiteindelijk gingen we op een laat moment alsnog naar de Spelen. Dat was echt een droom die uitkwam. Dan wil je ook laten zien wat je waard bent.” Janko: “De voorbereiding was niet ideaal. Alle concurrenten konden drie weken voor de Spelen al de baan leren kennen. Wij hebben maar zes afdalingen gemaakt. Dan sta je al dik achter.” Jelen en Janko zijn broers, vrienden, maar ook ploeggenoten. Binnen het Nederlandse team is hun rol veranderd. Janko: “We hebben al het nodige meegemaakt in de slee en daardoor extra verantwoordelijkheid gekregen. Die taken nemen we serieus. Wij zijn ook ooit als nieuwelingen gestart en door onze teamgenoten op sleeptouw genomen. Ons doel is dat iedereen in de slee honderd procent uit zijn maximale fysieke capaciteiten haalt.”

"De adrenaline giert door je lijf."