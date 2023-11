Afschuw over incident met burgemeester die vooral veel steun krijgt

Eensgezinde reacties van afschuw en steun voor burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen. De jongste burgemeester van Nederland werd deze week bijna aangereden en beledigd wegens zijn seksuele geaardheid. “Absoluut onacceptabel wat er gisteren is gebeurd. Dit is nog erger dan eerste keer”, zegt Riebert Verheugen van Lijst Harry Bakker. Eerder dit jaar kreeg de burgemeester nog een stoeptegel door zijn ruit.

Verheugen is erg geschrokken door de ernst van het incident. “Het eerste wat ik dacht was: alweer?” Hij is in overleg met andere fractievoorzitters om donderdag met een gezamenlijk statement te kunnen komen richting inwoners van Drimmelen dat dit onacceptabel is. Maar ook een statement waarmee de partijen samen hun steun aan de burgemeester betuigen. Donderdag is er een reguliere raadsvergadering in Drimmelen.