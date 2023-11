112-nieuws: scooterrijder gewond • bestelbus op zijn kant

10.00

Bij een politieactie in de Hasseltstraat in Tilburg is vanochtend in een pand een verdachte aangehouden. De man van 51 uit Tilburg dreigde zichzelf iets aan te doen. Op foto's is te zien dat er behoorlijk wat politie op de been was. Ook was de straat deels afgezet.

De politie was naar het pand toe gegaan omdat ze het vermoeden had dat er een hennepkwekerij zat. Dat bleek inderdaad het geval. Agenten vonden een niet meer in werking zijnde kwekerij. "Toen we bij het pand aankwamen, vertoonde de later aangehouden verdachte verward gedrag. Hij dreigde uit het raam te springen. Onze inspanningen waren er daarom eerst op gericht hem veilig naar buiten te krijgen." Het onderzoek naar de hennepkwekerij stond voor de politie op dat moment op de tweede plaats.

Na verder onderzoek bleek later dat er nog een tweede kwekerij in het pand zat. Deze was nog wel in werking, zo laat de politie weten. "Alles zal worden geruimd", geeft ze aan.