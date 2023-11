Boeren protesteren tegen de VVD, maar kiezen het verkeerde gebouw

Op het politiebureau aan de Claudius Prinsenlaan in Breda schitterde dinsdagavond een projectie van het VVD-logo met een rood kruis erdoor. Een foutje, want de aanhangers van Farmers Defence Force en politieke partij Belang van Nederland verkondigden juist trots dat ze het stadskantoor in de stad in de schijnwerpers hadden gezet.

De actie is onderdeel van de zogenaamde 'Lichtjesroute' van actievoerders van Farmers Defence Force en de politieke partij Belang van Nederland. Zij voeren een 'anti-VVD campagne' in aanloop naar de verkiezingen, en doen dat elke dag in een andere provincie. Net mis

Dinsdag was Breda aan de beurt, maar dat liep dus niet helemaal zoals gepland. Al waren de actievoerders wel in de buurt: het politiebureau ligt naast het stadskantoor. Farmers Defence Force en BVNL hopen met hun actie kiezers te overtuigen om op Sieta van Keimpema te stemmen. Van Keimpema is de nummer 3 op de kandidatenlijst van Belang van Nederland en zit in het bestuur van Farmers Defence Force. Brabant staat overigens nog een keer op het programma van de actievoerders. Op 18 november komen ze naar GLOW Eindhoven. Misschien lukt het daar wel om de juiste plek in de schijnwerpers te zetten.