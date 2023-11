Vrouwen lastiggevallen in bosgebied: mogelijk meerdere daders

Meerdere vrouwen zijn in de afgelopen maanden lastiggevallen in de buurt van bosgebied Visdonk in Roosendaal. In totaal gaat het volgens de politie om vier verschillende gebeurtenissen die speelden tussen 2 augustus en 5 november. Onduidelijk is of het steeds gaat om dezelfde dader. Op 2 augustus werd een vrouw zelfs ernstig mishandeld, zo bracht de politie naar buiten.

Zij werd volgens een politiewoordvoerder belaagd en in elkaar geslagen.

In de andere drie gevallen was er geen sprake van mishandeling. Op de vraag wat deze drie vrouwen dan wel is overkomen, gaat de politie in het belang van het onderzoek niet verder in. De woordvoerder houdt het bij 'lastiggevallen'. In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 november werd een vrouw rond drie uur op de Zundertseweg lastiggevallen. Dat is de laatste melding die bij de politie binnenkwam in deze reeks van zaken in de buurt van het bosgebied.

Op 12 en 26 oktober werden twee vrouwen in de omgeving van de Rozenvendreef lastiggevallen. Beide keren gebeurde dat aan het eind van de middag.

Hulp van het publiek

Omdat het onduidelijk is of het hier steeds gaat om dezelfde man, roept de politie nu de hulp van het publiek in. Ze vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien op de genoemde data in de buurt van het bosgebied om dit te melden. "Het is best een druk bezocht gebied. We hopen dan ook dat er mensen zijn die ons meer kunnen vertellen", geeft de woordvoerder aan.

Agenten en ook boa's van de gemeente Roosendaal hebben de afgelopen maanden al extra gesurveilleerd in het bosgebied. De politie geeft aan dat ze dit zullen blijven doen.