PSV op koers voor vroegste titel ooit? Dit zeggen de statistieken

Het is een indrukwekkende score: 11 wedstrijden, 33 punten. Met die maximale opbrengst heeft PSV inmiddels al een aardig gaatje geslagen naar de concurrentie in de Eredivisie. En hoewel de komende weken een reeks confrontaties met die achtervolgers op het programma staat, is het stiekem leuk om vast de statistieken erbij te pakken en te duiken in de vraag: wanneer kan de schaal naar Eindhoven komen?

Begin je bij Peter Bosz al over die lonkende titel, word je waarschijnlijk uitgelachen óf uitgefoeterd. Het seizoen is immers nog niet eens op de helft. Toch zullen veel fans al voorzichtig dromen van het eerste landskampioenschap sinds 2018. Het gunstigste scenario? "Voorafgaand aan de Eredivisie kun je niet eerder dan ronde 21 kampioen worden", legt wiskundige Roel Lambers uit. "Dan win je zelf alles en spelen de overigens teams ongeveer alles gelijk." Toch zal het zo'n vaart nu niet lopen, lacht hij. "De competitie is al een tijdje bezig en hoewel PSV inderdaad alles wint, heeft de concurrentie zeker niet alles gelijk gespeeld. Er zijn inmiddels al 65 winstpartijen buiten PSV om geweest. Zet PSV deze lijn door en pakken alle andere uitslagen perfect uit, dan hebben ze in theorie nog zeker twee of drie extra speelrondes nodig voor de titel." Dan kom je uit in speelronde 23 of 24: eind februari of begin maart. De tegenstanders die weken? Eerst PEC in Zwolle, daarna krijgt PSV bezoek van... Feyenoord. Geen onaardig affiche en het zou een mooie opvolger zijn van de titelwedstrijd van 2018. Toen werd Ajax met 3-0 verslagen in het Philips Stadion.

"Alles winnen, dat lukt in de praktijk normaal gesproken niet."