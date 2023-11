Van de camping naar de Champions League: 'We maken kans op een medaille'

Als kind ging Ad Wagenaars vaak met het gezin op vakantie naar Frankrijk. Daar ontstond de liefde voor pétanque. Zijn vader was medeoprichter van JBC ’t Dupke in Sint-Michielsgestel, de club waar Ad (58) nu bestuurslid is en als speler van het eerste team meedoet aan het EK voor clubteams. “De liefde voor de sport binnen onze familie is groot.”

JBC ’t Dupke doet voor de vijfde keer in zeven jaar mee aan het EK. Ad was er alle edities bij, ook dit jaar is hij weer van de partij in Frankrijk, het walhalla van het pétanque. “De sport hoort bij de cultuur van het land. Het is er enorm populair. Ik ken complexen met vele tientallen banen waar gespeeld kan worden door jong en oud. Het niveau ligt erg hoog, de spelers zijn technisch en mentaal ontzettend goed", vertelt hij.

"Je valt achterover van verbazing."

Frankrijk is bij deze ‘Champions League voor pétanque’ een belangrijke titelkandidaat voor het goud, net als Monaco. “Als je een kijkje neemt bij de accommodatie in Monaco, dan val je achterover van verbazing. Het ziet er zo fantastisch uit. Een complex met verschillende soorten banen, een restaurant erbij, je kunt het zo gek niet verzinnen.” Tegenover het ‘geweld’ uit onder andere Frankrijk en Monaco staat het team uit Sint-Michielsgestel. Vorig jaar pakte de Nederlands kampioen de derde plek op het EK. “Het nadeel voor ons is dat we in eigen land tegen weinig clubs op niveau kunnen sparren. Toch horen we zeker tot de top van Europa, want alle spelers zijn allround. Als wij ons niveau halen, kunnen we weer een medaille pakken", denkt Ad.

"Binnen tien jaar kan Nederland een wereldkampioen voortbrengen."

Wagenaars ziet volop potentie binnen de eigen landsgrenzen op pétanque-gebied. "Ik voorspel dat we binnen tien jaar een wereldkampioen kunnen voortbrengen. Er zijn grote talenten, alleen ligt er voor de bond een uitdaging om hen zo goed mogelijk te begeleiden.” Ad is niet de enige Brabander in het succesvolle team uit Sint-Michielsgestel. "Het is een mix van Brabanders en drie Belgen. Er is een goede klik en bovendien hebben we allemaal de drive om zo goed mogelijk te presteren." Het EK wordt gehouden van 9 tot en met 12 november.