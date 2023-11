Dit is waarom de Elfde van de Elfde steeds grootser wordt gevierd

11 november is voor veel carnavalsvierders al lang geen ‘gewone’ dag meer. Op de Elfde van de Elfde wordt de aftrap van het carnavalsseizoen steeds grootser gevierd. Dit jaar worden 70 tot 80 duizend carnavalsvierders in Den Bosch verwacht. Een groot contrast met de duizend Bosschenaren tijdens de start in 2010. Hoe is de opening van het carnavalsseizoen zo'n succes geworden?

Carnaval is een eeuwenoud feest, maar de Elfde van de Elfde is nog een redelijk nieuwe traditie in Den Bosch. Met de datum 11-11-11 in het vooruitzicht, wordt sinds 11 november 2010 het carnavalsseizoen officieel geopend. Het eerste jaar begon dat klein met zo’n duizend Bosschenaren. “We hebben toen gratis koffie en erwtensoep uitgedeeld aan alle bezoekers van de stad. Want we deden er alles aan om mensen de stad in te lokken, omdat het een nieuw event was”, blikt Loek de Graauw, voorzitter van horecavereniging 11-11 en eigenaar van café De Smidse, terug. De eerste jaren deden zo’n zes tot tien kroegen in Den Bosch mee aan de Elfde van de Elfde. Zij ontvingen carnavalsverenigingen en de Oeteldonkers die naar de stad kwamen. Hans Tervoort, oprichter van muziekvereniging Foe Jong Bende en carnavalsartiest: “Ik weet nog dat veel ondernemers de eerste jaren bang waren dat er geen carnavalsvierders zouden komen. Daarom organiseerden ze veel optredens."

"Het is drukker dan op carnavalszondag."

Inmiddels doen er 90 kroegen, eetcafés en restaurants mee aan het carnavalsfeestje en loopt de stad vol met carnavalsvierders. De verwachting is dat er dit jaar zo’n 70 tot 80 duizend carnavalsvierders naar Den Bosch komen op 11 november. “Dat is meer dan op een drukke carnavalszondag of -maandag. Dan zijn dat er ruim 60 duizend”, zegt de Graauw, die vanaf het begin bij de Elfde van den Elfde is betrokken. “Je merkt dat mensen vanaf de zomer al uitkijken naar de Elfde van de Elfde. Het leeft.” Dat ziet Astrid Hoofs, eigenaresse van de gelijknamige carnavalswinkel in Den Bosch ook. “Tien jaar geleden waren wij in aanloop naar carnaval bezig om de winkel opnieuw in te richten, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. Wij zijn vanaf oktober tot aan carnaval alleen maar druk bezig met verkopen.”

"Als iets leuk is, dan komen daar steeds meer mensen op af."