14-jarige knutselt vuurwerkbom in elkaar en bewaart hem onder zijn bed

In een huis in Waspik heeft de politie dinsdagavond onder meer een zelf in elkaar geknutselde vuurwerkbom gevonden. De eigenaar bleek een jongen van veertien te zijn. In het huis werd ook nog ander illegaal vuurwerk gevonden, waaronder verschillende shells, cobra's en illegale vuurpijlen. De jongen bewaarde het zware vuurwerk deels onder zijn bed, zo meldt de politie.

"Als dit zou exploderen, zou het leed niet te overzien zijn", schrijft de politie op social media over de gevaarlijke situatie die ze aantroffen in het huis. De jongen kan volgens de politie een passende straf tegemoetzien. De politie ging dinsdagavond naar het huis in Waspik nadat ze informatie binnenkreeg dat er mogelijk illegaal vuurwerk te vinden zou zijn. Eenzelfde tip kreeg de politie over een huis in Waalwijk. Daar werd een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Het gevonden vuurwerk is in beslag genomen.