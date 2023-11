Niemand ontsnapt aan de mobiele flitspaal: 50.000 hardrijders op de bon

De mobiele flitspaal is jarig. En dat vieren ze bij het Openbaar Ministerie want de resultaten die de verplaatsbare snelheidsflitser oplevert, stemmen tot grote tevredenheid. Dat enthousiasme zal waarschijnlijk niet worden gedeeld door de 52.448 verkeersdeelnemers die het afgelopen jaar op de bon zijn geslingerd, omdat ze te hard reden in Brabant.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Bergen op Zoom kreeg als eerste te maken met de verplaatsbare flitspaal. Een kennismaking die veel automobilisten zich met een zure glimlach zullen herinneren. Want op de Randweg West gingen dankzij, of misschien wel ondanks, de mobiele flitspaal in twee maanden 347 chauffeurs op de bon. "Vanaf het moment dat we ergens een flexflitser plaatsen, zien we vaak een snelle daling van het aantal overtredingen. Ook gaat de gemiddelde snelheid naar beneden", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De eerste voorzichtige conclusie is volgens haar dat de mobiele flitspaal een blijvend effect heeft op het rijgedrag van mensen. "Als we de flexflitser weghalen, stijgt het aantal overtredingen. Maar dat aantal is lager dan voor de inzet van de mobiele flitspaal", aldus de woordvoerder.

"We willen mensen prikkelen om hun rijgedrag voor langere tijd aan te passen."

Iedere flexflitser handhaaft 24 uur per dag op de maximumsnelheid. Na ongeveer twee maanden op dezelfde plek verhuist de automatische snelheidshandhaver naar een volgende locatie. "Bestuurders worden bewuster van hun snelheid en rijgedrag. De flexflitser zetten we af en toe op dezelfde plek terug, zodat mensen worden geprikkeld om hun rijgedrag niet voor even, maar voor langere tijd aan te passen", legt de OM-woordvoerder uit.

"Door de flexflitser daalt de snelheid en dat verhoogt de veiligheid voor wegwerkers."