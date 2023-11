Gedenkplek voor de fietser die bij herfststorm om het leven kwam

Voor de 59-jarige man uit Overloon die vorige week op zijn fiets om het leven kwam tijdens de herfststorm Ciarán, is een tijdelijke gedenkplek ingericht. Het ongeval gebeurde donderdagmiddag op de Dokter Kortmannweg in Venray.

Het slachtoffer was onderweg met de fiets toen hij werd geraakt door een omvallende boom.

Op de plek van het ongeval hebben nabestaanden en vrienden van het slachtoffer bloemen en kaarsjes neergezet. De versiering is aangebracht tussen de kort gezaagde boomtakken die zijn blijven liggen na de storm.

De storm Ciarán veroorzaakte veel schade in het hele land. Er vielen meerdere gewonden en de materiële schade aan huizen, auto's en tuinen was groot. Bij de in Tilburg gevestigde schadeverzekeraar Interpolis kwam tot vorige week achthonderd schademeldingen van particulieren binnen. Ook tientallen bedrijven dienden een schadeclaim in.

Ook in onze provincie was de schade na de storm groot: