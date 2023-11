Motorrijder (53) verongelukt na botsing in Waalre

Een 53-jarige motorrijder uit Waalre is woensdagavond verongelukt op de Onze Lieve Vrouwedijk in zijn woonplaats. Dat gebeurde rond kwart over zes. Het ongeluk zou zijn gebeurd nadat de motor een auto wilde inhalen.

Op hetzelfde moment haalde de auto voor hem ook een auto in, waardoor ze op elkaar botsten, laat een 112-correspondent weten. Daarna raakte de man op de crossmotor een boom en een lantaarnpaal. De motor kwam uiteindelijk in de sloot naast de weg terecht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De motorrijder overleed ter plekke. De weg is dicht voor onderzoek.