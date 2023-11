PSV doet goede zaken en boekt eerste Champions League-zege sinds 2015

PSV heeft eindelijk weer eens gewonnen in de Champions League. In een felle wedstrijd tegen Lens stapte het na 90 minuten met een 1-0 overwinning van het veld. Luuk de Jong werd de matchwinner. Dankzij zijn kopbal in de twaalfde minuut heeft PSV overwintering in de Champions League volledig in eigen hand.

Het doel was duidelijk. PSV moest winnen. Een verlies zou zelfs uitschakeling betekenen in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Dat besef was terug te zien op het veld: de Eindhovenaren hadden maar twaalf minuten nodig om op voorsprong te komen. Niet voor het eerst was het Luuk de Jong die zo belangrijk was voor PSV. Met een waanzinnige kopbal, die via de onderkant van de lat achter de doelman belandde, bezorgde hij zijn ploeg de zo gewenste voorsprong. Onvriendelijk

Daarna werd het heel onvriendelijk. RC Lens kon het voetballend niet winnen en gooide er een portie agressie tegenaan. In tegenstelling tot de uitwedstrijd in Frankrijk werd PSV nu wel beschermd door de scheidsrechter. De Duitser Daniel Siebert moest vaak optreden. In de eerste helft werd er al zes keer geel gegeven. Viermaal aan RC Lens, twee keer aan PSV. De grote kansen bleven in het verdere verloop van de eerste helft uit. De start van de tweede helft was juist erg kansrijk voor de Eindhovenaren. PSV wilde oogsten en kreeg daar ook de nodige kansen voor. Maar een doelpunt bleef uit waardoor het spannend bleef in het Philips Stadion.

