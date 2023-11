Kruispunt in Breda blank na overstroming: 'Leek net kustgebied'

Een kruispunt in Breda stond donderdag volledig blank. Het gaat om de kruising van de John F. Kennedylaan met de Gasthuispoort. Op beelden is te zien dat het water in hoog tempo over de weg stroomt. "Ik zag het een meter voor ons terras omhoog komen", vertelt een medewerker van Bobbi’s Bar.

"De straten stonden helemaal blank. Het leek net een kustgebied", zegt een medewerkster van Bagels & Beans, dat aan het kruispunt ligt. "Toen ik op werk aankwam, vroeg mijn collega of ik was komen zwemmen." Volgens de medewerkster was de hele straat in rep en roer. "Op de hoek zag je het water als een soort fontein omhoog komen. Iedereen stond te kijken wat er aan de hand was."

Een medewerker van Bobbi's Bar zag het water ook uit de grond schieten. Dat gebeurde rond elf uur. "Het kwam van de plek waar ze met werkzaamheden bezig zijn, vlak voor ons terras. Gelukkig stroomde het allemaal richting de weg en de putten. Zo maak je ook nog eens wat mee."

Netbeheerder Enexis laat weten dat medewerkers bij werkzaamheden aan een gasleiding in de Gasthuispoort per ongeluk een waterleiding hebben geraakt. De hele omgeving had daarna zo'n twee uur lang geen water meer. "Onze toiletten spoelden niet meer door en we konden geen koffie en thee meer serveren aan onze gasten", zegt de medewerkster van de Bagels & Beans.

Rond half een was dat opgelost. Brabant Water heeft het gat gedicht. Het water op straat trok daarna langzaam weg.