Zo veel stroom verbruikt GLOW dit jaar

De lampen gaan dit weekend in Eindhoven weer aan voor de 18e editie van kunstfestival GLOW. Op de vijf kilometer lange route door de binnenstad zijn 24 kunstwerken te bewonderen. Al die verlichting kost dit jaar weer wel meer stroom.

Bij het 9-daags festival verbruikten de lichtkunstwerken in 2022 4750 kilowattuur. Vorig jaar gingen alle lampen al om 22.00 uur uit, dit jaar is alles weer tot 23.00 uur te bewonderen. Daardoor valt het totale verbruik nu ongeveer 150 kilowattuur hoger uit, becijfert Enexis. Het kunstfestival verbruikt daarmee dit jaar net zoveel stroom als honderd huishoudens in Nederland in negen dagen tijd.

Is dat niet zonde in deze tijd van klimaatverandering? Peter Lemmens, die bij Enexis regelt dat de kunstwerken op Glow aangaan, zegt van niet.

"Hoe meer mensen er komen genieten van deze editie van Glow, hoe minder energie zij thuis verbruiken. Als alle festivalbezoekers in 2022 thuis waren gebleven, hadden die bij elkaar 813 megawattuur verbruikt. Daar kunnen 320 huishoudens het hele jaar mee vooruit aan energie."

Dit jaar is het thema van het festival ‘The Beat’ ofwel het ritme van de stad. Nieuw ten opzichte van eerdere edities is dat er een centrale afsluiting is.

Krachtige laserstraal

Dit jaar heeft GLOW de beschikking over de -volgens de organisatie - krachtigste laser ter wereld. Deze kan tot op 80 kilometer afstand worden waargenomen. Bij droog weer gaat de laserstraal iedere dag om 22.30 uur aan en om 23.00 uur weer uit als teken voor de hele regio dat GLOW voor die dag afgesloten wordt.

"Het gaat niet om een lasershow maar puur om een hele sterke groene straal van gebundeld licht die naar boven wijst", aldus een woordvoerder van Glow.

De laser is gebouwd door de Duitse fabrikant Trumpf, die 100 jaar bestaat. Een industrielaser is speciaal omgebouwd naar een evenementlaser, aldus Trumpf in een persbericht. "Deze laser verbruikt heel weinig energie, en toch blijkt uit ons onderzoek dat het de krachtigste showlaser ter wereld is", aldus projectmanager Philipp Barthold.

Dorpen

Wie geen zin heeft om naar Eindhoven te gaan, kan dit jaar ook terecht in Best, Geldrop, Mierlo, Waalre en Oirschot. Daar is voor de eerste keer ook lichtkunst te zien, onder meer bij de molen in Mierlo en het Weverijmuseum in Geldrop.