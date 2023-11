Schapen maken boottochtje naar eiland om vogels te helpen

Een bijzondere boottocht voor een groep van 55 schapen. Zij voeren donderdag naar een eiland in natuurgebied Markiezaat bij Bergen op Zoom om de vegetatie daar kort te houden voor kustbroedvogels. “Dat is heel belangrijk. Er zijn bijna geen veilige broedplekken meer voor deze vogels en op dit eiland zijn ze veilig”, zegt Erik de Jonge, boswachter van het Brabants Landschap.

Het gaat om kustbroedvogels zoals de lepelaar, kluut en mantelmeeuw. Voor deze vogels zijn er nog maar weinig plekken in Nederland waar ze rustig kunnen broeden. Boswachter Erik: “Deze vogels staan echt onder druk, ook in Zeeland. Daar hebben ze last van de opkomst van de vos. Op dit eiland zijn ze dus echt heel veilig.”

Dat schapen de boel kort houden is nodig door de droogte van afgelopen jaren. De stranden groeien daardoor steeds eerder dicht met allerlei soorten vegetatie. “Door de droogte ontkiemt er steeds meer en eerder en dat is niet wat broedvogels prettig vinden. Die houden juist van overzicht”, legt boswachter Erik uit.

De schapen zorgen ervoor dat de vegetatie kort blijft. “Het kan ook met de maaimachine, maar dit is een natuurlijke manier en ook voor de schapen is het fijn, want de vegetatie is heel divers.”

Volgende week zullen er nog een paar honderd schapen naar het eiland worden vervoerd. Ze komen van Driel Landschapsbeheer uit Oudemolen. “Het is een soort try-out en de schapen blijven in ieder geval tot eind van dit jaar op het eiland.”