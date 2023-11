Auto schiet van de snelweg en eindigt in het water, grote zoekactie opgezet

Op de snelweg A65 bij Berkel-Enschot is donderdagavond een auto van de weg geschoten en in het water beland. De auto reed door een hekwerk. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.

De hulpdiensten zijn groot uitgerukt. Er is politie, een ambulance, brandweer en Rijkswaterstaat aanwezig. Ook een duikploeg uit Den Bosch is ter plaatse.

Zij zoeken in het water naar de bestuurder, maar die is nog niet gevonden. Het is niet uitgesloten dat de bestuurder na het ongeval op de vlucht is geslagen.

Een rijbaan van de A65 is tijdelijk afgesloten.