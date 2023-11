Dries reed zonder rijbewijs een man (85) dood: 10 maanden cel geëist

De 85-jarige Ad Smits werd vorig jaar augustus aangereden op de Molendijk-Noord in Schijndel. De man kreeg de spiegel van een bestelwagen tegen zijn hoofd en belandde in de berm. De bestuurder van de bus reed door, de 85-jarige Smits overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De officier van justitie eiste vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 10 maanden cel en nog eens vijf voorwaardelijk, als de bestuurder nog eens in de fout gaat.

En dat deze Dries van H. (29) uit Den Bosch nog eens in de fout zal gaan, is niet onwaarschijnlijk. “Zo bont heb ik het nog niet vaak gezien”, zei de voorzitter van de rechtbank over zijn strafblad. “U hebt niets in een auto te zoeken.”

Dries van H. heeft op jonge leeftijd al maar liefst 20 pagina’s strafblad en het aantal overtredingen en registraties dat daarop staat gaat al richting de honderd.

En dat zijn meestal flinke verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed en het veroorzaken van ongelukken. En ook al twee keer het verlaten van de plaats van een ongeval. En dat was nu ook weer aan de orde: op 23 augustus 2022 bekommerde Van H. zich niet om het 85-jarige slachtoffer, maar reed met flinke snelheid weg van de plaats des onheils. En Van H. had niet eens in de auto mogen stappen, want hij had helemaal geen rijbewijs meer na eerdere zware overtredingen.

Maar Van H. stapte toch in de auto, zoals hij zo vaak deed. Hij was er die dag, naar eigen zeggen, niet helemaal bij met zijn gedachten. Hij was op weg naar zijn moeder in Berlicum om over de omgang met zijn dochtertje te praten. Hij was veel te vroeg en reed wat rondjes in de buurt van het kanaal. Op een gegeven moment belandde hij op de Molendijk-Noord in Schijndel, een lange, rechte weg in het buitengebied.

Een automobilist die voor hem reed, hield hem al in de gaten. Van H. slingerde wat en reed ongeduldig achter hem. Toen de voorganger de 85-jarige Ad Smits passeerde, keek hij in zijn spiegel of die bestelbus achter hem dat ook deed. Tot zijn afschuw zag de man dat de bestelbus de fietser raakte en dat die in de berm viel. Vervolgens ging de bestuurder van de bestelbus ervandoor.

'Je hebt mijn vader daar laten liggen'

Er vielen harde verwijten in de rechtszaal. De twee dochters van de 85-jarige fietser hadden in hun spreekrecht geen goed woord over voor de actie van Dries van H. “Een ongeluk kan gebeuren”, zo meende een van de dochters. “Maar jij hebt mijn vader daar laten liggen. Je hebt ook niet eens 112 gebeld en verder ook geen enkele verantwoordelijkheid genomen.”

Want dat steekt misschien nog wel het meest: Van H. reed door en meldde zich pas na een week. De politie had al na een paar dagen de bestelbus achterhaald, maar die stond op naam van de moeder van Van H. Zij had haar zoon wel over ‘een klap’ gehoord en besefte dat hij wel eens de bestuurder zou kunnen zijn geweest van die bestelbus die die man had doodgereden in Schijndel. Ze meldde dat bij de politie en een paar dagen daarna meldde Dries zich op het bureau.

Hij had de fietser nooit gezien, verklaarde hij. Hij dacht dat hij een paal of iets had geraakt met de spiegel en tapete die later vast met duct tape en dacht verder niet meer aan het ongeluk. Toen hij hoorde dat er een man was overleden, meldde hij zich bij de politie, zo zei hij.

Geen rijbewijs

Maar in de rechtbank was de twijfel over die verklaring duidelijk te merken. Dries rijdt al sinds oktober 2016 zonder rijbewijs, zo bleek tijdens de zitting. En dat voor iemand die in de tussenliggende tijd ook als koerier werkte. In de tien jaar dat hij nu auto rijdt, heeft hij al zeven jaar geen rijbewijs vanwege het ontelbaar aantal overtredingen, dat hij heeft begaan.

De officier van justitie vond voor de dodelijke aanrijding in Schijndel een flinke gevangenisstraf op zijn plaats. Wat haar betreft moet Dries van H. tien maanden de cel in. Daarnaast eiste ze nog vijf maanden voorwaardelijk als hij nog eens de fout in gaat. En mocht Dries zijn rijbewijs toch weer gaan halen, dan mag hij van justitie de eerste vijf jaar daar geen gebruik van maken.

Naast de straf die hij van de rechtbank gaat krijgen, moet hij ook bijna twee maanden cel uitzitten, die hij krijgt omdat hij nog in zijn proeftijd zat van eerdere overtredingen.

De rechtbank doet op 24 november uitspraak in deze zaak.

DIT ZAL JE OOK INTERESSEREN:

Na een week werd Dries van H. opgepakt, toen hij zich meldde op het politiebureau