Bosz windt zich op over regels rond Jong PSV: 'De clubs zijn te bang!'

Peter Bosz was vrijdagmiddag geïrriteerd toen het ging over de regels omtrent Jong PSV. Hij vindt het belachelijk dat zijn ervaren spelers geen minuten mogen maken in het elftal van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. De topclubs staan daarin lijnrecht tegenover de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. “Die clubs zijn te bang!”

“Belachelijk”, vindt Peter Bosz het dat zijn teruggekeerde spelers geen minuten mogen maken bij Jong PSV. “Het is echt onvoorstelbaar. De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie denken alleen maar in eigenbelang.” De discussie wakkert aan nadat de situatie wordt geschetst dat langdurig geblesseerde spelers als Armando Obispo en Mauro Junior al langere tijd aan het revalideren zijn. Peter Bosz zou graag zien dat ze minuten kunnen maken in de Eerste Divisie bij Jong PSV. Maar de regels zijn een aantal jaar geleden veranderd omdat de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie het schalen onder competitievervalsing. De selectie zou volgens hen te veel veranderen.

"De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie zijn veel te bang."

“Dat is zo’n onzin. Ik heb toch ook geen idee wie er bij PEC Zwolle (de tegenstander van PSV zondag) wel of niet fit zijn. Dat kan elke week anders zijn. Dan is het belachelijk om te zeggen dat ze zich minder makkelijk voor kunnen bereiden.” De trainer van PSV is fel in deze discussie en is zichtbaar geïrriteerd. “De clubs in de Keuken Kampioen Divisie zijn veel te bang. Bang voor niks. Laatst heeft Isaac Babadi meegedaan bij Jong PSV tegen Willem II. Willem II won die wedstrijd met 3-0. En historisch gezien presteren de jong-ploegen beter zonder de ervaren spelers. Dus waar hebben we het nou over.”

"We moeten veel meer denken in het belang van het Nederlands voetbal."

Hij vindt het slecht voor het Nederlands voetbal dat bijvoorbeeld Obispo en Mauro Junior niet mee kunnen doen in de Keuken Kampioen Divisie. “We moeten meer denken in het belang van het Nederlands voetbal in plaats van aan onszelf te denken. Kijk eens naar de clubs in de Eerste Divisie. De helft van de selectie bestaat uit spelers die bij de topclubs zijn opgeleid. Ook zij hebben belang bij het feit dat ze minuten mogen maken op een lager niveau.” De oorzaak zoekt Bosz bij de vergaderingen in het betaalde voetbal. “Daar hebben alle clubs één stem. Als ze dan allemaal aan zichzelf denken komen er zulke regels.”

"Het is gewoon belachelijk."