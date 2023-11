Man (34) doodgeschoten op woonwagenkamp: 'Schutter nog op de vlucht'

De schutter die op 10 juli een 34-jarige man uit Utrecht doodschoot op de Heezerweg in Eindhoven is nog steeds op de vlucht. Dat bleek vrijdag tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Den Bosch. De 28-jarige man die al wel werd opgepakt in deze zaak, vertelde de rechtbank dat hij niet de schutter is.

Alireza B. uit Geldrop vertelde dat hij zo snel mogelijk uit de cel wil om voor zijn moeder en zus te zorgen. De Iraniër was aanwezig bij de moord op de 34-jarige Utrechter in juli in Eindhoven, maar zegt er niets mee te maken te hebben.

De officier van justitie erkende aan dat ze ook nog op zoek is naar ‘medeverdachten’, maar wilde daarover in het belang van het onderzoek niets kwijt.

Wiet kopen

Onduidelijk is wat zich nou precies heeft afgespeeld op die 10e juli op de Heezerweg in Eindhoven. Volgens Alireza B. kreeg hij nog geld van iemand met de bijnaam ‘Pablo’ en ging hij met deze Pablo mee in de auto. Pablo had een afspraak met ene Fouad om wiet van hem te kopen. Door hem met nepgeld te betalen, zou hij flink verdienen aan die deal en Alireza kunnen terugbetalen.

Na wat door Eindhoven te zijn gereden, vonden ze Fouad uiteindelijk aan het einde van de Heezerweg bij een kampje. Daar ging het om onduidelijke redenen mis. Fouad kwam hierbij om het leven en volgens Alireza was Pablo de schutter.

Alireza heeft bij de politie uitgebreid verklaard over hoe het volgens hem is gegaan. Hij vond dan ook dat hij duidelijk heeft gemaakt dat hij verder niets met de moord te maken heeft. Pablo is de schutter en die heeft ook zijn leven geruïneerd. Alireza vroeg de rechtbank dan ook om naar huis te mogen, maar dat verzoek wees de rechtbank af.

Eerst moet het onderzoek uitwijzen of het verhaal van Alireza klopt, vindt de rechtbank, en of hij inderdaad niet heeft geschoten. Ook moet worden onderzocht welke rol hij had bij de wiethandel en ook wat zijn rol was nadat Fouad was neergeschoten.

Daarnaast is er de kans dat Alireza weer op de vlucht slaat. Hij werd vier dagen na de moord aangehouden in Duitsland met een enkeltje Teheran op zak.

De stand van het onderzoek wordt opnieuw besproken op 12 januari. Wanneer de inhoudelijke behandeling gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk.