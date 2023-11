Mysterie rond hartje in de lucht: wie is er zo romantisch?

Was het een amoureuze piloot of puur toeval? In ieder geval kan de actie van vrijdagmiddag boven Waalwijk wel heel romantisch genoemd worden. Een leerling van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) in Woensdrecht maakte daar tijdens een vluchtoefening een keurig hartje. Maar was dat expres? Een woordvoerder van de vliegbasis geeft duidelijkheid over het 'mysterie'.

Het hartje was vrijdagmiddag te volgen via apps om vliegtuigen te volgen, zoals Flightradar24, maar ook bij de luchtmacht was de liefdevolle vlucht op de radar niet onopgemerkt gebleven. "Het squadron moest er ook om lachen hoor", zegt woordvoerder Marcel Schouten van vliegbasis Woensdrecht. "Maar geen romantische verhalen hier." De piloot, bij de luchtmacht vlieger genoemd, heeft geen voorliefde voor Waalwijk, geen stille aanbidders, niks. Helaas. Schouten ontrafelt het mysterie verder: "Het was een vlieger in opleiding, die in zijn lesvliegtuig met manoeuvres bezig was tijdens een oefening." Toch kan de liefde zomaar opbloeien. "Want er zitten wel hele lieve mensen bij de luchtmacht hoor", grinnikt de woordvoerder van de vliegbasis. Ach ja. Waar het hart vol van is, zullen we maar zeggen.