Automobiliste zwaargewond na uitwijken voor slingerende tegenligger

Een vrouw is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk op de Stroomkesberg in Vessem. De vrouw zou met haar auto zijn uitgeweken toen er uit tegenovergestelde richting een automobilist hevig slingerend aankwam. Hierbij kwam ze met haar auto in de berm terecht en reed ze hard tegen een boom.

De auto vatte na de klap vlam. Iemand in de buurt kon met een kleine brandblusser de ergste vlammen doven. De brandweer heeft de auto verder geblust. Bekneld

De vrouw zat na de botsing bekneld. De brandweer moest haar bevrijden. Ze is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Op de opgeroepen traumahelikopter kon volgens een 112-correspondent niet worden gewacht. Wie de slingerende auto bestuurde, wordt onderzocht. Van die auto zijn vooralsnog geen gegevens bekendgemaakt.

De bestuurster moest uit haar auto bevrijd worden na de crash op de Stroomkesberg in Vessem (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).