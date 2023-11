Overvaller afhaalrestaurant komt de politie bekend voor

De man die vrijdagavond een overval pleegde in afhaalrestaurant De Panda aan de Bredalaan in Eindhoven lijkt sprekend op de man die woensdag een overval pleegde in een kleine supermarkt in dezelfde laan. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

In beide gevallen was de dader een blanke man die zo'n 40 jaar wordt geschat. Hij is slank en droeg in beide gevallen een donkere regenjas met een reflecterende streep op de rug. Mes

De overval in het Chinees-Indische afhaalrestaurant vond rond kwart over acht 's avonds plaats. De man bedreigde hierbij een medewerker achter de kassa met een mes. Nadat hij een greep in de kassa had gedaan, ging de verdachte er weer vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond. De overval in de kleine supermarkt in de Bredalaan vond woensdagavond rond kwart voor tien plaats. Ook hier werd een medewerker achter de kassa bedreigd met een mes en werd er geld geëist. Hier lukte het de dader echter niet iets buit te maken. Daarop vluchtte hij de zaak uit. Ook hier raakte niemand gewond. Getuigen

De politie onderzoekt beide overvallen en is op zoek naar getuigen.