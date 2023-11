Man fietst tussen spoorbomen door en wordt geschept door trein

In Dorst is een fietser zwaargewond geraakt door een aanrijding met een trein. De man liet een trein passeren, maar fietste toen tussen de spoorbomen door en werd geraakt door een tweede trein, van de andere kant.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen op de overgang op de Spoorstraat, midden in Dorst. Hoe het met de man is, is niet bekend. Of hij is geraakt door de trein of dat alleen zijn fiets is geraakt, is onduidelijk.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het treinverkeer is nog tot 23.30 uur gestremd, meldt de NS.