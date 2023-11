Dichte mist is weggetrokken, code geel opgeheven

Van zes uur zondagochtend tot twaalf uur 's middags gold in heel de provincie code geel vanwege plaatselijk dichte mist. Het zicht kon lokaal minder dan tweehonderd meter zijn, waarschuwde het KNMI. De dichte mist loste in de tweede helft van de ochtend op.

Dichte mist met een zicht van minder dan tweehonderd meter is gevaarlijk. Het verkeer kreeg daarom het advies langzamer te rijden en meer afstand te houden tot andere weggebruikers.

Het vliegveld in Eindhoven had weinig last van de mist. De geplande vluchten zijn zondagochtend gewoon vertrokken.

Aardige dag

Nu de mist achter de rug is, wacht ons een heel aardige dag. Johnny Willemsen van Weerplaza: "Net zoals zaterdag is het een groot deel van de dag droog. In de loop van de middag raakt het wel bewolkt en aan het eind van de middag en het begin van de avond kan een klein beetje regen vallen. Daarbij is het zo'n 8 graden, bij weinig wind."