Mannen rijden te hard, zonder rijbewijs en onder invloed op A2

Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden nadat hij in een oude Renault met hoge snelheid over de A2 bij Liempde reed. De auto bleek niet verzekerd en er was geen sprake van een geldige APK. De bestuurder bleek daarnaast geen rijbewijs te hebben en hij testte positief op het gebruik van cannabis.

De automobilist werd daarop naar politiebureau in Den Bosch gebracht. Zijn passagier bleef bij de auto. Nadat bloed was afgenomen van de bestuurder keerden de agenten terug naar de A2, richting Eindhoven. Zelfde auto weer gespot

Daar zagen ze weer de Renault rijden, nu met de passagier achter het stuur. Ook hij had geen rijbewijs en testte later positief op cannabis. De man moest mee naar het bureau voor een bloedtest. Op het bureau bleek dat hij nog een boete had openstaan. Die kon hij niet betalen, daarom moet hij nu zeven dagen de cel in. Gevangenis

De Renault is in beslag genomen. Beide mannen kunnen forse boetes en vermoedelijk ook een (extra) gevangenisstraf tegemoet zien, laat de politie weten.