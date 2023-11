Jongen (21) uit het niets ernstig mishandeld en belandt op intensive care

De 21-jarige Thijm uit Herpen is tijdens de elfde van de elfde in elkaar geslagen op de Verwersstraat in Den Bosch. Hij ligt zwaargewond op de intensive care met een gebroken schedel en een bloeding in zijn hersenen.

"Het is onwerkelijk en heel heftig", vertelt zijn moeder Esther Bens zondag. "We zitten sinds gisteren echt in een wirwar van emoties." Thijm werd zaterdagmiddag uit het niets aangevallen toen hij samen met een 21-jarige vriend uit Tilburg door de stad liep. "Ze vierden de elfde van de elfde in Den Bosch", aldus zijn moeder. "Hij heeft zijn vriendin nog geappt dat ze onderweg waren naar een andere plek." Kort na dat bericht moet het mis zijn gegaan. Bens: "Om half vijf, kreeg ik telefoon: Thijm was buiten bewustzijn geslagen." Thijms moeder heeft van een groepje jonge meiden gehoord wat er gebeurd is. "Volgens hen is een man langs Thijm en zijn vriend gelopen. Hij zou die vriend een schouderduw hebben gegeven. Toen kreeg Thijm een klap op zijn neus." 'Lijkt een onzinnige actie'

Na de klap zou Thijm met zijn hoofd op de stoeprand zijn gevallen. "Hij was meteen buiten bewustzijn. Niemand van de omstanders weet waarom dit gebeurde. Het lijkt een onzinnige actie." Thijm is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bens: "Thijm is inmiddels even bij kennis geweest en hij ademt zelf. Maar als er een zwelling ontstaat in zijn hersenen kan het ineens slechter gaan." In een bericht op Facebook roept Bens mensen op zich te melden als ze iets gezien hebben van de mishandeling. Het bericht is inmiddels meer dan 1500 keer gedeeld. Getuigen

Het was zaterdagmiddag druk in de binnenstad van Den Bosch. De politie verwacht dat veel mensen iets van het incident hebben meegekregen en roept getuigen op zich te melden.